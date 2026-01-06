Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 17 | 25

Il maltempo ha causato chiusure e disagi sulla viabilità della regione Lazio, con strade allagate, smottamenti e esondazioni. Sono in corso interventi con mezzi spazzaneve e deviazioni del traffico sulle principali arterie, tra cui via Salaria, via Collatina e la Pedemontana. Si consiglia di verificare le condizioni di viaggio prima di partire, considerando le restrizioni sui mezzi pesanti e le chiusure temporanee nelle zone colpite.

Astral infomobilità di nuovo Buon pomeriggio e buona epifania dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con i disagi dovuti al maltempo sulla nostra regione Restano chiuse al transito veicolare a seguito delle forti piogge allagamenti alcune strade in dettaglio via Salaria smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est via di Salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse e via Cesare Cipolletti in entrambi i sensi di marcia via Collatina chiusa tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni nelle due direzioni via Appia chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino In entrambe le direzioni Traffico deviato sulle complanari via Laurentina chiusa nel tratto tra la rotatoria di Colle dei Pini e Monte migliore nei due sensi di marcia sulla provinciale 22 Pedemontana chiusa per una caduta di un masso su carreggiata al km 22 Strada Regionale 637 di Frosinone Gaeta chiusa per esondazione del fiume sacco al km 7 e 500 segnaliamo inoltre che sono in azione i mezzi spazzaneve sulle strade Strada Regionale 4 bis del Terminillo strada provinciale 10 turistica del Terminillo Strada Regionale 521 di Morro e Strada Regionale 577 del Lago di Campotosto ricordiamo infine che sulle autostrade per volare gli spostamenti nella giornata di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 te Franci che vende a infomobilità è tutto grazie per l'ascolto A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

