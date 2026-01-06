Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 16 | 25

Le condizioni meteorologiche attuali nel Lazio, con intense piogge e nevicate, hanno causato chiusure e deviazioni sulla viabilità regionale. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di consultare le fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio, considerando le misure di sicurezza adottate a causa dell’allerta meteo arancione in vigore nella zona.

Astral infomobilità di nuovo Buon pomeriggio e buona epifania dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con i disagi dovuti al maltempo sulla nostra regione Restano chiuse al transito veicolare a seguito delle forti piogge allagamenti alcune strade in dettaglio via Salaria smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est via di Salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse e via Cesare Cipolletti in entrambi i sensi di marcia via Collatina chiusa tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni nelle due direzioni via Appia chiuso il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino In entrambe le direzioni Traffico deviato sulle complanari via Laurentina chiuso il tratto tra la rotatoria di Colle dei Pini e Monte migliore nei due sensi di marcia Provinciale 227 Pedemontana chiusa per una caduta di un masso su carreggiata al km 22 sulla strada regionale 637 di Frosinone Gaeta per alla attivo il Samsung unico alternato al km 7 e 500 ricordiamo che nella giornata di oggi 6 gennaio la protezione civile ha diramato l'allerta meteo Dalle prime ore del pomeriggio e per le successive 9 12 ore previste sul Lazio nevicate sui settori orientali fino a quote collinari sono attese Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale prestare la massima attenzione alla guida infine a seguito dell'ordinanza del sindaco di Roma relativa l'allerta meteo arancione sono sospese tutte le attività in programma per la giornata di oggi da Francesca che andiamo infomobilità e tu Grazie per l'ascolto A più tardi servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

