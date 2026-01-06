Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 15 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. A causa delle intense piogge, alcune strade sono chiuse o deviati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità dopo un inconveniente. È importante rispettare le norme stagionali e prestare attenzione alle condizioni atmosferiche per garantire viaggi sicuri durante questa stagione.

Astral infomobilità Buon pomeriggio e buona epifania dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con i disagi dovuti al maltempo sulla nostra regione Restano chiuse al transito veicolare a seguito delle forti piogge allagamenti alcune strade in dettaglio via Salaria per smontare carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est via di Salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse e via Cesare Cipolletti in entrambi i sensi di marcia via Collatina chiusa tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni nelle due direzioni via Appia chiuso il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino In entrambe le direzioni Traffico deviato sulle complanari via Laurentina chiusa nel tratto tra la rotatoria di Colle dei Pini e Monte migliore nei due sensi di marcia ricordiamo che nella giornata di oggi 6 gennaio la civile ha diramato l'allerta meteo Dalle prime ore del pomeriggio e per le successive 9 12 ore previste sull'azione vita dei sui settori orientali fino a quote collinari sono attese precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale prestare la massima attenzione alla guida ed infine per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma meno la circolazione è tornata regolare circolazione regolare anche sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia per un precedente inconveniente tecnico Ora Risolto in prossimità di Campoleone da Francesca che vende asta infomobilità è tutto grazie per l'ascolto ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 26 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in forma punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

