Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 6 gennaio 2026 alle ore 13:25. La circolazione sulle principali vie presenta alcune criticità, tra cui rallentamenti e chiusure legate a incidenti, maltempo e lavori in corso. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di consultare le fonti ufficiali per informazioni aggiornate, specialmente in previsione delle condizioni climatiche invernali che richiedono prudenza alla guida.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'autostrada Firenze Roma risolto l'incidente avvenuto in precedenza ora la circolazione regolare all'altezza di Ponzano Romano in direzione Firenze sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente in complanare causa coda all'altezza della Pisana consigliamo prudenza alla guida interna rallentamenti qui per traffico intenso tra le uscite Prenestina e Appia in esterna code a tratti trapuntine Tuscolana sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro ci siamo sulla statale Pontina a causa del maltempo rallentamenti tra Pomezia e raccordo anulare nei due sensi proprio a seguito di allagamenti per le forti piogge Restano chiuse al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli truvia ha chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino il sottopasso altezza via dei Laghi con ripercussioni di traffico tra raccordo anulare via dei Laghi su via Collatina chiuso tra via della vergine via Longoni e su via salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse via Cesare Cipolletti In tutti i casi nei due sensi di marcia su via Salaria per smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale Infine per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione ancora rallentata in prossimità di Firenze Campo Marte per accertamenti tecnici sulla linea rallentamenti fino a 30 minuti circolazione rallentata anche sulla linea fl7 per un inconveniente tecnico in prossimità di Campoleone rallentamenti fino a 50 minuti da Giorgia Alonzo ea salifou mobilità e tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo con un messaggio di sì ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che se non semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in si per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 13:25

