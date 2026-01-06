Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 12 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Attualmente, si registrano code e restringimenti su alcune strade a causa di incidenti, lavori o condizioni meteorologiche avverse, tra cui allagamenti e frane. Si consiglia di verificare lo stato del traffico prima di mettersi in viaggio e di adottare comportamenti prudenti, considerando le previsioni di neve e pioggia per le prossime ore.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle strade della Regione sull'autostrada Firenze Roma un incidente causa coda all'altezza di Ponzano Romano in direzione Firenze mentre risolto l'incidente avvenuto in precedenza su via Flaminia ora la circolazione è regolare al km 18 e 500 circa altezza Malborghetto in direzione Roma su via Prenestina code qui per traffico intenso tra Borghesiana e Colle del Sole In entrambe le direzioni mentre a seguito di allagamenti per le forti piogge era chiusa al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli su via Appia chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino e il sottopasso altezza via dei Laghi il traffico transita sulle rampe laterali su via Collatina chiuso tra via dell'Acqua Vergine via Longoni e su via salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse via Cesare Cipolletti In tutti i casi nei due sensi di marcia su via Salaria per smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est ricordiamo che nella giornata di oggi 6 gennaio la protezione civile ha diramato l'allerta meteo Dalle prime ore del pomeriggio e per le successive 9 12 ore previste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari nella giornata di oggi sono previste Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale Infine per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione rallentata in prossimità di Firenze Campo Marte per accertamenti tecnici sulla linea tra lentamente 30 minuti da Giorgia non due assali infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

