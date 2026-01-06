Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 11 | 25

Ecco un’introduzione di circa 80 parole, sobria e chiara, adatta a Google: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 6 gennaio 2026 alle ore 11:25. La situazione stradale include code sulla via Flaminia a causa di un incidente e diverse chiusure per allagamenti e lavori, tra cui via Laurentina, via Appia e via Salaria. Le condizioni meteorologiche prevedono nevicate e pioggia, con allerta gialla e arancione. Si consiglia di

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle strade della nostra su via Flaminia un incidente causa coda al km 18 e 500 circa altezza Malborghetto in direzione Roma mentre a seguito di allagamenti per le forti piogge restano chiusa al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli in entrambi i sensi di marcia via Appia chiusa nelle due direzioni il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino e il sottopasso altezza via dei Laghi il traffico transita sulle rampe laterali e via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni nelle due direzioni su via salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse e via Cesare Cipolletti in entrambi i sensi di marcia su via Salaria pernottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est e proprio con riferimento al meteo ricordiamo l'allerta gialla diramata dalla protezione civile della nostra Dalle prime ore di oggi pomeriggio per le successive 9 12 ore che hai viste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari è sempre nella giornata di oggi previste Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in merito alla allerta meteo arancione Attiva la chiusura dei cimiteri della città e sospensione per l'intera giornata di oggi 6 gennaio delle linee bus diretta e cimiteri il dettaglio delle linee interessate consultabile sul nostro sito alla pagina dedicata Infine per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione rallentata in prossimità di Firenze Campo Marte e accertamenti sulla linea tra lentamente fino a 30 minuti da Giorgia Alonge Astral infomobilità il momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 11:25

