Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 10 | 25
L'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 6 gennaio 2026 segnala diverse chiusure stradali a causa delle intense piogge e degli allagamenti, tra cui via Laurentina, via Appia e via Collatina. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Pescara presenta rallentamenti, mentre le condizioni meteorologiche prevedono nevicate e precipitazioni diffuse. Sono attive misure di sicurezza, come la sospensione delle attività nei cimiteri e la modifica delle linee bus, consultabili sul sito ufficiale.
Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle strade della nostra a seguito di allagamenti per le forti piogge Restano chiuse al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli in entrambi i sensi di marcia via Appia chiuso nelle due direzioni sottopasso altezza aeroporto di Ciampino e il sottopasso altezza via dei Laghi il traffico transita sulle rampe laterali e via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni le due direzioni su via Salaria per smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pescara la circolazione precedentemente era stata a causa del maltempo Ora è tornata regolare tra Carsoli Tagliacozzo i treni hanno subito rallentamenti fino a 20 minuti è proprio con riferimento al meteo ricordiamola allerta gialla diramata dalla Protezione Civile la regione Dalle prime ore di oggi pomeriggio e per le successive 9 12 ore riviste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari è sempre nella giornata di oggi previste Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale infine in merito alla allerta meteo arancione e attiva la chiusura dei cimiteri della città e sospensione per l'intera giornata di oggi 6 gennaio e le linee bus diretta e il dettaglio delle linee interessate è consultabile sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07:25
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 09:10
Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea ... romadailynews.it
Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it
Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook
#Roma #viabilità #Atac Concerto di fine anno al Circo Massimo, il piano mobilità romamobilita.it/primo-piano/co… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.