Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 10 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 6 gennaio 2026 segnala diverse chiusure stradali a causa delle intense piogge e degli allagamenti, tra cui via Laurentina, via Appia e via Collatina. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Pescara presenta rallentamenti, mentre le condizioni meteorologiche prevedono nevicate e precipitazioni diffuse. Sono attive misure di sicurezza, come la sospensione delle attività nei cimiteri e la modifica delle linee bus, consultabili sul sito ufficiale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle strade della nostra a seguito di allagamenti per le forti piogge Restano chiuse al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli in entrambi i sensi di marcia via Appia chiuso nelle due direzioni sottopasso altezza aeroporto di Ciampino e il sottopasso altezza via dei Laghi il traffico transita sulle rampe laterali e via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni le due direzioni su via Salaria per smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pescara la circolazione precedentemente era stata a causa del maltempo Ora è tornata regolare tra Carsoli Tagliacozzo i treni hanno subito rallentamenti fino a 20 minuti è proprio con riferimento al meteo ricordiamola allerta gialla diramata dalla Protezione Civile la regione Dalle prime ore di oggi pomeriggio e per le successive 9 12 ore riviste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari è sempre nella giornata di oggi previste Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale infine in merito alla allerta meteo arancione e attiva la chiusura dei cimiteri della città e sospensione per l'intera giornata di oggi 6 gennaio e le linee bus diretta e il dettaglio delle linee interessate è consultabile sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 10:25

