Via Collatina allagata ore di intenso lavoro per deviare l’acqua verso il fosso di Tor Tre Teste

Lungo via Collatina, un’area è stata interessata da un'alluvione che ha causato l’esondazione di un canale di scolo. La Protezione civile è intervenuta per deviare l’acqua e limitare i danni, indirizzandola verso il fosso di Tor Tre Teste. L’intervento ha richiesto diverse ore di lavoro per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della zona.

La Protezione civile è intervenuta lungo via Collatina, dove un canale che convoglia l’acqua verso il fosso di Tor Tre Teste ha esondato, allagando un tratto di strada nei pressi del raccordo. Le squadre sono al lavoro per aprire nuovi tracciati e favorire il deflusso dell’acqua, in modo da. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Via Collatina allagata, ore di intenso lavoro per deviare l’acqua verso il fosso di Tor Tre Teste Leggi anche: 18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti Leggi anche: Roma, rapina e stupro ai danni di una 19enne a Tor Tre Teste: tre fermi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Allagamenti a Roma, chiusure da via Collatina a viale Jonio: fogliame e rifiuti ostruiscono i tombini; Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città. Esonda un torrente; Allagamenti, rami caduti e strade chiuse: Roma è nella morsa del maltempo; Ondata di maltempo a Roma, oltre 100 interventi della Polizia Locale: crolli, strade allagate e quartieri in ginocchio.

