La vetrina di una libreria, simbolo di cura e passione, si presenta ora in frantumi, suscitando amarezza nel libraio David Elia. Con la vetrina riparata con il nastro adesivo, riflette sulla delusione e sulla difficoltà di mantenere vivo il suo punto vendita. Un’immagine che racconta le sfide quotidiane di chi lavora nel settore, tra speranze e difficoltà.

Arrabbiato, deluso e sconcertato. David Elia guarda la sua vetrina tenuta insieme con il nastro adesivo e fatica a trovare le parole. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha buttato un sasso e mandato in frantumi la vetrata della libreria di piazza della Vittoria. "Non è concepibile – ripete il titolare dell’esercizio che è assicurato per il danno riportato –. Il mio socio e io che non siamo pavesi, abbiano aperto un esercizio commerciale di tipo culturale a Pavia perché pensavamo di trovare terreno fertile. È stato effettivamente così dal 2017, quando abbiamo aperto, fino a poco tempo fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vetrina in frantumi. Lo sconforto del libraio: "Che delusione qui"

