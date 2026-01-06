Vertice volenterosi Meloni | ‘pressione collettiva sulla Russia’

Durante il vertice “volenterosi”, Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la pressione collettiva sulla Russia. La discussione ha evidenziato la necessità di un impegno condiviso a livello internazionale per affrontare la situazione, ribadendo l’unità delle strategie adottate. L’incontro ha posto l’accento sulla collaborazione tra paesi per sostenere le posizioni comuni e promuovere una risposta coordinata.

Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni: «Alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue. No all'invio di truppe italiane» - Al vertice hanno partecipato anche il presidente ucraino Zelensky e i delegati statunitensi.

Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: "No invio truppe italiane a Kiev" - Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno dell'Italia alla sicurezza di Kiev.

Nuovo vertice dei volenterosi a Parigi, giornata cruciale per l'Ucraina: che cosa si decide oggi

Prima di recarsi a Parigi per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all'ospedale Niguarda di Milano per incontrare alcuni dei giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana.

