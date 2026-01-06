Il Vertice dei Volenterosi ha visto la firma di un accordo tra Zelensky, Macron e Starmer, volto a promuovere una forza di pace in Ucraina. I leader hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per rafforzare la sicurezza nel Paese, segnando un passo importante nel contesto internazionale. Questa iniziativa mira a sostenere la stabilità e a favorire il dialogo nella regione.

Volodymyr Zelensky ha firmato una dichiarazione di intenti per la sicurezza dell'Ucraina insieme ai leader di Francia e Regno Unito, Emmanuel Macron e Keir Starmer. La sigla è arrivata al termine del vertice dei Volenterosi, organizzato a Parigi e al quale ha preso parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli alleati di Kiev si sono quindi riuniti per discutere delle garanzie di sicurezza che verranno messe in atto in seguito a un potenziale accordo di pace con la Russia.

© Lapresse.it - Vertice dei Volenterosi: Zelensky, Macron e Starmer firmano l’intesa per una forza di pace in Ucraina

