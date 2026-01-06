Vertice a Parigi | Usa pronti a sostenere una forza guidata dall’Europa in Ucraina

A Parigi, leader europei e statunitensi si sono incontrati per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, in vista di un possibile cessate il fuoco con la Russia. Durante il vertice della Coalizione dei Volenterosi, si sono esplorate opzioni per sostenere un ruolo europeo in un eventuale processo di pace e stabilità nella regione.

I leader europei e i funzionari statunitensi, riuniti martedì a Parigi per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, hanno iniziato a delineare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina legate a un possibile cessate il fuoco con la Russia. Alla riunione partecipano, tra gli altri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il segretario generale della Nato Mark Rutte e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

Vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni per la convergenza Usa-Europa sull’Ucraina - I Paesi europei incontrano gli emissari americani per definire le garanzie di sicurezza a Kiev e il ruolo di una futura forza multinazionale dopo un’eventuale tregua con la Russia ... altarimini.it

Media: «A Parigi si punta ad accordo con truppe Usa in Ucraina nel dopoguerra, garanzie per Kiev vincolanti» - La bozza di dichiarazione del vertice della Coalizione dei volenterosi in programma a Parigi afferma che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina includeranno «impegni vincolanti» a sostenere il Paese “ ... ilsole24ore.com

Prima di recarsi a Parigi dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, il premier #Meloni ha fatto visita ai feriti della strage di #CransMontana ricoverati al #Niguarda - facebook.com facebook

Prima di recarsi a Parigi per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare alcuni dei giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana. La premier ha parlato con i f x.com

