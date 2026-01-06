Verso Parma-Inter le probabili formazioni | rotazioni ponderate occasione FPE

In vista di Parma-Inter, analizziamo le probabili formazioni, con rotazioni mirate e l’opportunità per FPE di mettersi in mostra. La partita rappresenta anche un'occasione per Cristian Chivu, alla sua prima esperienza in panchina in Serie A, di dimostrare le proprie capacità in una sfida importante per entrambe le squadre.

Non solo la partita di Cristian Chivu. Il dittatore democratico in questi sei mesi ha ampiamente dimostrato, nonostante la poca esperienza maturata tra i “grandi”, di meritarsi una panchina tanto prestigiosa e difficile come quella della Beneamata. Parma-Inter sopratutto per tenersi stretto il primato in classifica: le probabili formazioni. Ballottaggio de Vrij-Acerbi In L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

