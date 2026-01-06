Verso Lecce-Roma punto di domanda Soulé | l’argentino rischia la panchina
A pochi giorni dalla sconfitta contro l’Atalanta, la Roma si prepara alla trasferta di Lecce. Tra i punti di domanda c’è Soulé, il centrocampista argentino che potrebbe rischiare la panchina. La squadra ha l’opportunità di reagire e ottenere i primi tre punti del nuovo anno, in un match importante per la classifica e il morale.
A pochi giorni dalla sconfitta con l’Atalanta, la Roma avrà l’occasione per reagire e trovare la prima vittoria di questo 2026. La diciannovesima giornata di Serie A opporrà i giallorossi al Lecce, con la gara in programma alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. L’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti, per arrivare con positività al giro di boa del campionato e guardare con maggiore ottimismo il futuro, sperando anche in qualche colpo di calciomercato. Per la sfida contro l’ex Eusebio Di Francesco, la formazione di Gasperini si presenta con più di qualche assenza, tra le quali si potrebbe aggiungere quella di Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma Genoa, vittoria in controllo ma ansia Soulé: argentino sostituito nella ripresa
Leggi anche: Gol Soulè, l’ex Juve sblocca la Roma a Cremona. Una rete straordinario del talento argentino: l’ala sempre più centrale nel progetto di Gasperini
Verso Lecce-Roma / Giallorossi contro, Falcone e compagni cercano continuità dopo il pareggio con la Juve; Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Quote Lecce-Roma del 06/01/2026; Pronostici Lecce-Roma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 06.01.2026 Serie A.
Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com
Lecce-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Lecce- sport.virgilio.it
Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa - Per la 19esima giornata (ultima del girone di andata) il Lecce, dopo poco più di nove mesi, ritorna ad ospitare al Via del Mare la Roma. corrieresalentino.it
Verso Lecce con il primo volo @wizzair #ASRoma x.com
Falcone verso Lecce-Roma: Sono romano e nasco romanista, ma darò tutto per fare punti: #ASR #ASRoma #Roma #LecceRoma #Falcone - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.