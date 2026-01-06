A pochi giorni dalla sconfitta contro l’Atalanta, la Roma si prepara alla trasferta di Lecce. Tra i punti di domanda c’è Soulé, il centrocampista argentino che potrebbe rischiare la panchina. La squadra ha l’opportunità di reagire e ottenere i primi tre punti del nuovo anno, in un match importante per la classifica e il morale.

A pochi giorni dalla sconfitta con l’Atalanta, la Roma avrà l’occasione per reagire e trovare la prima vittoria di questo 2026. La diciannovesima giornata di Serie A opporrà i giallorossi al Lecce, con la gara in programma alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. L’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti, per arrivare con positività al giro di boa del campionato e guardare con maggiore ottimismo il futuro, sperando anche in qualche colpo di calciomercato. Per la sfida contro l’ex Eusebio Di Francesco, la formazione di Gasperini si presenta con più di qualche assenza, tra le quali si potrebbe aggiungere quella di Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Lecce-Roma, punto di domanda Soulé: l’argentino rischia la panchina

Leggi anche: Roma Genoa, vittoria in controllo ma ansia Soulé: argentino sostituito nella ripresa

Leggi anche: Gol Soulè, l’ex Juve sblocca la Roma a Cremona. Una rete straordinario del talento argentino: l’ala sempre più centrale nel progetto di Gasperini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Verso Lecce-Roma / Giallorossi contro, Falcone e compagni cercano continuità dopo il pareggio con la Juve; Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Quote Lecce-Roma del 06/01/2026; Pronostici Lecce-Roma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 06.01.2026 Serie A.

Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com