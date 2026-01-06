Venezuela Trump | I nostri raid sono stati straordinari Maduro? E' un violento

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato gli attacchi militari a Caracas, descrivendoli come “straordinari” e “brillanti”. Nell’occasione, ha anche definito Nicolás Maduro come un “violento”. Queste dichiarazioni approfondiscono il contesto delle recenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando la posizione americana rispetto alle operazioni militari e alla figura del presidente Maduro.

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito gli attacchi sul Venezuela, a Caracas, come “straordinari” e “brillanti”. “È stato incredibile. E pensateci, nessuno è stato ucciso. E dall’altra parte, sono state uccise molte persone”, ha detto Trump rivolgendosi ai deputati repubblicani della Camera durante il loro ritiro annuale e sottolineando il gran numero di cubani uccisi negli attacchi. Il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro è un “uomo violento” ha poi aggiunto. “Lui sale lì e cerca di imitare un po’ la mia danza, ma è un tipo violento e ha ucciso milioni di persone”, ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Trump: "I nostri raid sono stati straordinari. Maduro? E' un violento" Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati” Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, raid aereo su Caracas provoca vittime. Maduro e la moglie catturati: sono stati incriminati a New York La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ian Bremmer sul raid Usa in Venezuela: “Trump ha scelto la legge della giungla”; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Attacco al Venezuela, Trump bombarda e sequestra Maduro; L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo. Venezuela, Maduro in tribunale: “Rapito”. Leader Ue: “Groenlandia è del suo popolo”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro in tribunale: “Rapito”. tg24.sky.it

Trump annuncia l’attacco Usa al Venezuela: Maduro catturato, raid a Caracas - Caracas accusa Washington di voler imporre un cambio di regime e di tentare una “guerra coloniale” per distruggere l’assetto repubblicano del Paese. italynews.it

Attacco USA al Venezuela: Trump ordina i raid, esplosioni a Caracas e nelle basi militari. Maduro proclama l’emergenza nazionale - Raid statunitensi nella notte: esplosioni a Caracas e in più Stati Forti esplosioni hanno scosso il Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, into ... infodifesa.it

Trump: “Non siamo in guerra con il Venezuela, ma bisogna risanare il Paese” x.com

All’indomani dell’attacco in Venezuela e della cattura di Maduro, Trump rilancia la stessa logica imperialista: gli Stati Uniti, dice, “hanno bisogno della Groenlandia” per proteggersi da Russia e Cina. E nel suo entourage appare pure la mappa dell’isola “copert - facebook.com facebook

