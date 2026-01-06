Venezuela spari vicino al palazzo del governo a Caracas

Nella serata di lunedì 5 gennaio, alcuni residenti di Caracas hanno condiviso sui social video che mostrano il rumore di numerosi spari nei pressi del Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano. L’incidente si è verificato nelle vicinanze del centro politico della capitale, suscitando preoccupazione tra la popolazione e attirando l’attenzione dei media locali.

In alcuni video condivisi sui social dagli abitanti di Caracas, in Venezuela, si sente il rumore di numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi del Palazzo di Miraflores, sede del governo nella serata di lunedì 5 gennaio. Secondo quanto riferito al ministero della Comunicazione venezuelano, si sarebbe trattato di spari di dissuasione nei confronti di droni che sorvolavano l'area senza autorizzazione. Il comunicato del ministero non ha specificato chi stesse pilotando i droni né il tipo di dispositivi coinvolti.

Venezuela, nella notte sparatoria a Caracas vicino al palazzo presidenziale: evacuati edifici governativi - Resta alta la tensione in Venezuela dopo l'attacco americano: la notte scorsa sono stati avvertiti degli spari nei pressi del palazzo di Miraflores, sede del governo di Caracas. fanpage.it

Venezuela, spari vicino al palazzo presidenziale - Gli edifici governativi di Caracas sono stati evacuati dopo che si sono registrati degli spari nella notte nei pressi del palazzo presidenziale di Miraflores: lo riporta il network colombiano Caracol. avvenire.it

I venezuelani di Parma: "La cacciata di Maduro Una luce in fondo al tunnel"

Gli edifici governativi sono stati evacuati dopo gli spari registrati nella notte. La popolazione bloccata in casa x.com

