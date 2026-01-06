Venezuela | Paita ' Maduro pericoloso dittatore nostalgici sbagliano'

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è spesso oggetto di controversie. Secondo alcune analisi, il suo governo è stato criticato per violazioni dei diritti umani e crisi economica. La posizione dell’Italia, con una significativa presenza di cittadini venezuelani, sottolinea l’importanza di un atteggiamento equilibrato e responsabile nei confronti della situazione nel Paese. La questione rimane complessa e richiede un’analisi attenta delle dinamiche politiche e umanitarie in Venezuela.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Maduro è un pericoloso dittatore, che ha affamato il suo popolo, e l'Italia ha un dovere di vicinanza a quel Paese anche per la presenza di tanti italiani. Chi, in Italia, è nostalgico di quel regime sicuramente sbaglia". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite di Coffee Break su La7. "L'Europa, a fronte di un nuovo ordine mondiale e' completamente assente e non tocca palla. Sono - ha aggiunto Paita - molto preoccupata e pessimista sul ruolo dell'Italia e dell'Europa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Paita, 'Maduro pericoloso dittatore, nostalgici sbagliano' Leggi anche: Venezuela: Magi, 'Maduro dittatore ma Trump mette a rischio equilibrio internazionale' Leggi anche: Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela: Paita, 'Maduro pericoloso dittatore, nostalgici sbagliano' - “Maduro è un pericoloso dittatore, che ha affamato il suo popolo, e l’Italia ha un dovere di vicinanza a quel Paese anche per la presenza di tanti italiani. lanuovasardegna.it

Venezuela, fabbriche della droga coperte dal presidente-boss «Maduro finanziato dai clan» - Agli occhi degli americani, Nicolás Maduro è l’artefice di un sistema mafioso che ha trasformato il Venezuela in un cartello di Stato. ilmessaggero.it

E Lula difende Maduro: "L'attacco al Venezuela precedente inaccettabile - "I bombardamenti nel territorio del Venezuela e la cattura del suo presidente hanno superato una linea inaccettabile. msn.com

«Giorgia Meloni non tocca palla né in Italia né in Europa». Sogno la libertà per i ragazzi di Caracas e Teheran. L’obiettivo deve essere garantire nuove elezioni in Venezuela, quelli di Maduro erano brogli senza pudore». Matteo Renzi denuncia l’irrilevanza de - facebook.com facebook

Da oltre un anno Alberto Trentini, cooperante italiano, è detenuto in Venezuela senza che il suo nome compaia nei recenti rilasci di prigionieri politici. Urge una iniziativa immediata da parte del Governo. #Trentini #Meloni #Venezuela x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.