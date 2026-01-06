Venezuela nella notte sparatoria a Caracas vicino al palazzo presidenziale | evacuati edifici governativi

Nella notte, vicino al palazzo presidenziale di Miraflores a Caracas, si è verificata una sparatoria che ha portato all’evacuazione di alcuni edifici governativi. La situazione ha generato preoccupazione nel Paese, in un contesto di tensione internazionale legato alla cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. La vicenda evidenzia le delicate condizioni politiche e di sicurezza in Venezuela.

Notte di sparatorie a Caracas, il ristoratore genovese: “Qui diventa sempre più rischioso” - In Venezuela in questo momento ci sono 160mila italiani: “Vorremmo avere sostegno”, ci ha detto Alessandro Parodi, bloccato nel Paese ... ilsecoloxix.it

Venezuela, sparatoria nella notte nei pressi del Palazzo del governo - Gli spari sarebbero infatti da attribuire a “un incidente provocato da una confusione interna tra le forze di sicurezza” ... ilsole24ore.com

È una notte buia a Caracas, dopo l’attacco americano contro il Venezuela, con la cattura di Maduro e di sua moglie Cilia - facebook.com facebook

#PrimaPagina Gli #Usa attaccano il #Venezuela Raid aerei hanno colpito nella notte la capitale e diverse basi militari. L’annuncio di Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Paese. Il governo di Caracas: «Gravissima aggressione» osservatoreromano.va/it/ x.com

