Il Venezuela si trova in un momento di incertezza politica, con le recenti dichiarazioni di Donald Trump che evidenziano le difficoltà nel convocare elezioni libere e regolari. Secondo il presidente statunitense, il paese necessita di più tempo per prepararsi adeguatamente al voto, evidenziando le tensioni e le complessità che caratterizzano la situazione attuale nella regione sudamericana.

Il panorama geopolitico sudamericano sta vivendo una fase di profonda incertezza dopo le recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo alla situazione in Venezuela. In un'intervista rilasciata alla Nbc, l'inquilino della Casa Bianca ha gelato le aspettative di chi sperava in una rapida transizione democratica attraverso il voto popolare. Trump ha infatti escluso categoricamente la possibilità di indire nuove consultazioni elettorali entro i prossimi trenta giorni, sottolineando come la priorità assoluta sia al momento il ripristino della normalità e della stabilità istituzionale all'interno del paese latinoamericano.

© Thesocialpost.it - Venezuela nel limbo, Trump chiude la porta alle elezioni: “Impossibile votare, serve tempo”

