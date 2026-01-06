Venezuela Machado offre Nobel a Trump | Compiuto passo enorme per umanità

María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha annunciato il suo rientro in Venezuela e ha espresso gratitudine a Donald Trump per l’operazione che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Machado ha definito questo evento un passo significativo per la giustizia, la libertà e la dignità umana, sottolineando l’importanza di questo momento per il paese e la comunità internazionale.

Venezuela, Washington Post: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel” - Il presidente Usa non sostiene la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come leader ad interim del Venezuela a causa del Nobel per la Pace che Trump sosteneva di meritare. tg24.sky.it

Venezuela, clamoroso retroscena su Machado. Trump offeso per il Nobel per la Pace: "Avrebbe dovuto dire..." - Il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sostenere la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come potenziale leader ad interim del Venezuela deriverebbe dalla ... affaritaliani.it

Per approfondire, leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/venezuela-… #Venezuela #Machado #Rodriguez x.com

Radio1 Rai. . #Venezuela La leader dell'opposizione Machado dichiara di voler tornare in patria "prima possibile" nelle ore in cui la presidente ad interim Rodriguez presta giuramento "con onore, ma con dolore per il rapimento di due eroi". A Caracas, sparato - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.