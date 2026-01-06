venezuela machado offre il nobel a trump e si candida come presidente

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, annuncia il suo ritorno in Venezuela e ringrazia Donald Trump per l'azione contro Nicolás Maduro, definendola un passo importante per la libertà e la dignità umana. Machado si candida anche come possibile presidente, sottolineando l’importanza di un cambiamento nel paese. Questa dichiarazione segna una fase significativa nella politica venezuelana, con implicazioni che possono influenzare il futuro del paese.

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela "il prima possibile" e ha espresso gratitudine al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la cattura di Nicolás Maduro, definendo l'operazione "un giorno in cui si è fatta giustizia" e "un passo enorme per l'umanità, la libertà e la dignità umana". In un'intervista a Fox, Machado ha affermato che gli sarebbe piaciuto "offrire personalmente il Nobel" al presidente americano dopo l'arresto del presidente Nicolàs Maduro. Pur evitando di commentare la roadmap indicata da Washington per il futuro del Paese, la leader dell'opposizione ha sottolineato che "la transizione deve avanzare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

