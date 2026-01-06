Venezuela Machado offre il Nobel a Trump e si candida come presidente
Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, annuncia il suo ritorno in Venezuela e ringrazia Donald Trump per l'azione contro Nicolás Maduro, definendola un passo importante per la libertà e la dignità umana. Machado si candida anche come possibile presidente, sottolineando l’importanza di un cambiamento nel paese. Questa dichiarazione segna una fase significativa nella politica venezuelana, con implicazioni che possono influenzare il futuro del paese.
La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela "il prima possibile" e ha espresso gratitudine al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la cattura di Nicolás Maduro, definendo l'operazione "un giorno in cui si è fatta giustizia" e "un passo enorme per l'umanità, la libertà e la dignità umana". In un'intervista a Fox, Machado ha affermato che gli sarebbe piaciuto "offrire personalmente il Nobel" al presidente americano dopo l'arresto del presidente Nicolàs Maduro. Pur evitando di commentare la roadmap indicata da Washington per il futuro del Paese, la leader dell'opposizione ha sottolineato che "la transizione deve avanzare". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Venezuela, Machado offre Nobel a Trump: “Compiuto passo enorme per umanità”
Leggi anche: Trump assedia il Venezuela, ma l’ordine di attaccare ritarda. Maduro si appella a Putin. La Nobel Machado: “Bravo presidente Usa”
Venezuela, la Nobel Machado: “Pronta al potere”. Ma Washington la scarica; Venezuela, Washington Post: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel”; Venezuela, clamoroso retroscena su Machado. Trump offeso per il Nobel per la Pace: Avrebbe dovuto dire...; La lettera della premio Nobel Machado ai venezuelani.
Venezuela, Machado offre il Nobel a Trump e si candida come presidente - La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela "il prima possibile" ... iltempo.it
Venezuela, Machado offre Nobel a Trump: "Compiuto passo enorme per umanità" - María Corina Machado annuncia il rientro in Venezuela dopo la cattura di Maduro. adnkronos.com
Che fine ha fatto Machado, leader venezuelana scaricata da Trump che ora gli offre il Nobel per la Pace - A ottobre, Maria Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace e l'ha dedicato a Donald Trump, per il suo supporto alla causa dell'opposizione venezuelana ... fanpage.it
María Corina Machado ha dichiarato che la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro è un "passo enorme per l'umanità, per la libertà e la dignità umana" https://l.euronews.com/xH5S - facebook.com facebook
Venezuela, Machado pronta a tornare e propone il Nobel a Trump dopo arresto di Maduro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.