Venezuela le immagini della sparatoria della notte a Caracas | colpi contro droni vicino al palazzo presidenziale

Nella notte a Caracas, si sono verificati scontri nelle vicinanze del Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano. Diversi video diffusi sui social mostrano colpi di arma da fuoco e attacchi contro droni nelle vicinanze dell’edificio. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando una situazione di tensione nel paese.

Numerosi video pubblicati sui social mostrano la sparatoria scoppiata nella notte a Caracas, nei pressi di Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di droni che stavano sorvolando l’edificio. El Nacional, che cita fonti a conoscenza dei fatti, riferisce che la sparatoria sarebbe avvenuta per incomprensioni tra funzionari della sicurezza. Secondo questa versione, nell’area sarebbero stati dispiegati droni di sorveglianza senza che il personale a terra fosse stato informato preventivamente dell’operazione. Alla vista dei droni che sorvolavano la zona, alcuni agenti avrebbero aperto il fuoco, ritenendoli una minaccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, le immagini della sparatoria della notte a Caracas: colpi contro droni vicino al palazzo presidenziale Leggi anche: Venezuela, nella notte sparatoria a Caracas vicino al palazzo presidenziale: evacuati edifici governativi Leggi anche: Venezuela, nella notte sparatoria vicino al palazzo del governo a Caracas – La diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Machado attacca Rodriguez e annuncia rientro in Venezuela; Venezuela: gli elicotteri americani in arrivo a Caracas. Video; IL SOLE 24 ORE * MONDO: «VENEZUELA, SPARATORIA NELLA NOTTE NEI PRESSI DEL PALAZZO DEL GOVERNO; Spari ed esplosioni antiaeree si sentono vicino al palazzo presidenziale del Venezuela mentre si sviluppa il caos dopo la cacciata di Maduro. Venezuela, sparatoria a Caracas: colpi contro droni vicino al palazzo presidenziale Venezuela, le immagini della sparatoria della notte a Caracas: colpi contro droni vicino al ... - Secondo alcune fonti, si tratterebbe di un'incomprensione: i droni di sorveglianza non erano stati segnalati al personale di sicurezza a terra ... ilfattoquotidiano.it

Venezuela, nella notte sparatoria a Caracas vicino al palazzo presidenziale: evacuati edifici governativi - Resta alta la tensione in Venezuela dopo l'attacco americano: la notte scorsa sono stati avvertiti degli spari nei pressi del palazzo di Miraflores, sede del governo di Caracas. fanpage.it

Venezuela, sparatoria a Caracas vicino alla sede del governo - Gli edifici governativi sono stati evacuati dopo gli spari registrati nella notte. tg.la7.it

Da due giorni media e giornali di destra (e non solo) e al guinzaglio del governo ci martellano di immagini di venezuelani festanti in piazza e inneggianti a Trump per la sollevazione di Maduro. Ed esistono, certo. Soprattutto fuori, lontano dal Venezuela, in Itali - facebook.com facebook

In immagini: le mobilitazioni popolari in Venezuela chiedono il ritorno immediato di Nicolás Maduro e Cilia Flores Le manifestazioni riflettono il rifiuto popolare dell'azione interferente e l'aggressione diretta degli USA contro la sovranità venezuelana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.