venezuela il giuramento di delcy rodriguez come presidente ad interim davanti al parlamento

Il Parlamento venezuelano ha ufficialmente giurato Delcy Rodriguez come presidente ad interim, in seguito alla recente cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Questo evento segna un momento importante nella crisi politica del Venezuela, che continua a essere sotto l’attenzione internazionale. La nomina di Rodriguez si inserisce in un contesto di instabilità e transizione politica nel Paese.

Il Parlamento venezuelano ha giurato Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Paese, a due giorni dalla cattura di Nicola’s Maduro da parte delle forze statunitensi. La decisione arriva in una fase di profonda instabilita’ politica, dopo l’arresto dell’ex presidente, trasferito a New York per essere processato con accuse legate al narcotraffico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

