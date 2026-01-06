venezuela cambia la presidenza ma non la repressione le minacce di trump non si fermano

Il Venezuela attraversa una fase di crescente repressione, con l’instaurazione di uno stato di emergenza il 3 gennaio, dopo il sequestro di Nicolás Maduro. Nonostante il cambio di presidenza, le tensioni e le restrizioni si intensificano, mentre le minacce di intervento da parte di Donald Trump continuano a influenzare la situazione politica e sociale nel paese.

Il Venezuela sta vivendo giorni di estrema repressione sotto lo stato d’emergenza proclamato il 3 gennaio, dopo il sequestro di Nicolás Maduro. Il provvedimento concede al governo poteri speciali che consentono di arrestare e perquisire chiunque sostenga l’intervento armato statunitense. Nelle strade principali, la polizia e i soldati collaborano con i colectivos, bande paramilitari armate dal regime, controllano il territorio e reprimono qualsivoglia forma di dissenso. Sotto il regime di Delcy Rodríguez la repressione continua. La vicepresidente di Maduro, Delcy Rodríguez, è subentrata ad interim. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

