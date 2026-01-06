Venezuela anche gli sportivi si esprimono sulla caduta di Maduro

La recente cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha suscitato reazioni anche nel mondo dello sport venezuelano, già coinvolto nelle proteste del 2024. Alcuni calciatori e atleti hanno commentato gli eventi, esprimendo solidarietà con la popolazione. Questa situazione evidenzia come le questioni politiche influenzino anche le voci e le posizioni degli sportivi nel paese.

La cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti sta facendo discutere pure il mondo dello sport venezuelano, dopo che già durante le proteste del 2024 alcuni noti calciatori avevano espresso solidarietà con la popolazione. Come in quel caso, oggi prevalgono messaggi di gioia e speranza per il futuro del Paese sudamericano, sebbene il suo prossimo assetto politico resti estremamente nebuloso. Le reazioni degli atleti alla fine di Maduro. Tra i più espliciti c’è di sicuro José Contreras, portiere del Barcelona SC, nel campionato dell’Ecuador. Dopo le notizie arrivate da Caracas, il giocatore ha pubblicato su Instagram una storia con la frase “Viva il Venezuela libero”, applaudendo dunque l’arresto di Maduro. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Venezuela, anche gli sportivi si esprimono sulla caduta di Maduro Leggi anche: Venezuela, la caduta di Maduro: gli Usa tornano poliziotti del mondo Leggi anche: Declercq il chirurgo di Anversa riferimento per gli sportivi professionisti: anche De Bruyne si opera con lui (Nieuwsblad) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gli sportivi del Venezuela e la caduta di Maduro; Venezuela: reazioni sportive dopo attacco USA. #Trump ha dichiarato che l'operazione in #Venezuela è stata chirurgica ed ha colpito solo obiettivi militari e governativi. Ecco invece uno dei tanti video che stiamo ricevendo in queste ore. Abitazioni civili distrutte, campi sportivi divelti e attività commerciali co - facebook.com facebook Al momento il mondo dello sport non ha reagito all'aggressione degli USA nei confronti del Venezuela, tranne il machadista convinto Vegas. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.