Vaticano | Papa Leone basta industria della guerra si affermi artigianato pace

Il Vaticano, sotto la guida di Papa Leone, invita a promuovere un cambiamento di paradigma: sostituire l’industria della guerra con l’artigianato della pace. L’obiettivo è trasformare gli estranei in fratelli e sorelle, favorendo l’equità e la solidarietà. Un messaggio che invita alla riflessione sulla necessità di costruire un futuro basato sulla pace e sulla collaborazione, contrastando le disuguaglianze e le tensioni globali.

Gli estranei e gli avversari "diventino fratelli e sorelle, al posto delle diseguaglianze ci sia equità, invece dell'industria della guerra si affermi l'artigianato della pace. Tessitori di speranza, incamminiamoci verso il futuro per un'altra strada". Queste parole sono state pronunciate da Papa Leone XIV durante l'Angelus celebrato in piazza San Pietro a Roma, in occasione dell'importante festività dell'Epifania. Il Pontefice ha messo in evidenza il significativo ruolo dei Re Magi, che "presentano al Bambino Gesù dei doni preziosi: oro, incenso e mirra. Questi doni non sembrano immediatamente utili a un bambino, ma esprimono una volontà che ci induce a riflettere profondamente, specialmente ora che siamo giunti al termine dell'Anno giubilare.

