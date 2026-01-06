Vasto incendio ai Quartieri Spagnoli una ventina di persone intossicate

Stamattina ai Quartieri Spagnoli si è verificato un incendio che ha prodotto una notevole quantità di fumo e fiamme. L’incendio si è diffuso rapidamente, causando l’intossicazione di circa venti persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell’incendio.

Densa nube di fumo nero e fiamme poco prima dell'alba di stamane ai Quartieri Spagnoli per un incendio che si è rapidamente esteso tra il fuggi-fuggi generale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza cose e persone.Da quanto si apprende, diverse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

