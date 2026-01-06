Vasto incendio ai Quartieri Spagnoli una ventina di persone intossicate

Stamattina ai Quartieri Spagnoli si è verificato un incendio che ha prodotto una notevole quantità di fumo e fiamme. L’incendio si è diffuso rapidamente, causando l’intossicazione di circa venti persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell’incendio.

Densa nube di fumo nero e fiamme poco prima dell'alba di stamane ai Quartieri Spagnoli per un incendio che si è rapidamente esteso tra il fuggi-fuggi generale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza cose e persone. Botti di Capodanno, auto divorate dalle fiamme|VIDEO; Botti di Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia. Incendio in un basso, paura ai Quartieri Spagnoli: 3 ricoverati, evacuata una famiglia - Il rogo questa mattina all'alba provocato da un cortocircuito, dal malfunzionamento di un elettrodomestico

Napoli, incendio in palazzina ai Quartieri Spagnoli: 20 persone in ospedale - Il fumo ha invaso le scale all’alba, costringendo i residenti a lasciare in fretta le proprie abitazioni. pupia.tv

Napoli, scoppia incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli: persone in ospedale - Paura a Napoli per un incendio scoppiato in una palazzina in via Girardi ai Quartieri Spagnoli. msn.com

IL VIDEO - GIFFONI VALLE PIANA, VASTO INCENDIO DISTRUGGE LO STABILIMENTO DELLA SINEKO - Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte per domare il rogo nell'impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti - facebook.com facebook

IL VIDEO - Giffoni Valle Piana, vasto incendio distrugge lo stabilimento della Sineko - Diverse squadre dei @vigilidelfuoco sono intervenute nella notte per domare il rogo nell'impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti @TgrRai x.com

