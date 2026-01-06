Vasto incendio ai Quartieri Spagnoli - persone intossicate

Stamattina ai Quartieri Spagnoli si è verificato un incendio che ha generato una consistente nube di fumo nero. L’evento ha coinvolto diverse aree, causando un rapido allarmismo tra i residenti e alcune persone sono state assistite per intossicazione. Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e avviare le operazioni di spegnimento.

Densa nube di fumo nero e fiamme stamane ai Quartieri Spagnoli per un incendio che si è rapidamente esteso tra il fuggi-fuggi generale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza cose e persone.Da quanto si apprende, diverse persone si sarebbero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

