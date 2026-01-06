Vasto incendio ai Quartieri Spagnoli - persone intossicate

Stamattina ai Quartieri Spagnoli si è verificato un incendio che ha generato una consistente nube di fumo nero. L’evento ha coinvolto diverse aree, causando un rapido allarmismo tra i residenti e alcune persone sono state assistite per intossicazione. Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e avviare le operazioni di spegnimento.

Densa nube di fumo nero e fiamme stamane ai Quartieri Spagnoli per un incendio che si è rapidamente esteso tra il fuggi-fuggi generale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza cose e persone.Da quanto si apprende, diverse persone si sarebbero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Vasto incendio ai Quartieri Spagnoli - persone intossicate Leggi anche: Napoli, scoppia incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli: persone in ospedale per intossicazione Leggi anche: Incendio nell'appartamento, due persone intossicate Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Botti di Capodanno, auto divorate dalle fiamme|VIDEO; Botti di Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia. Incendio in un basso, paura ai Quartieri Spagnoli: 3 ricoverati, evacuata una famiglia - Il rogo questa mattina all'alba provocato da un cortocircuito, dal malfunzionamento di un elettrodomestico ... rainews.it

Napoli, scoppia incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli: persone in ospedale - Paura a Napoli per un incendio scoppiato in una palazzina in via Girardi ai Quartieri Spagnoli. msn.com

Napoli, Pizzoteca ai Quartieri Spagnoli colpita da petardi: «Due raid in poche ore: diamo fastidio» - I petardi hanno danneggiato la pizzeria Raf Bonetta in via Cimarosa, al Vomero, causando un incendio. ilmattino.it

IL VIDEO - GIFFONI VALLE PIANA, VASTO INCENDIO DISTRUGGE LO STABILIMENTO DELLA SINEKO - Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte per domare il rogo nell'impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti - facebook.com facebook

IL VIDEO - Giffoni Valle Piana, vasto incendio distrugge lo stabilimento della Sineko - Diverse squadre dei @vigilidelfuoco sono intervenute nella notte per domare il rogo nell'impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti @TgrRai x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.