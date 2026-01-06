In Valtiberina e Valcerfone, le abbondanti nevicate hanno causato criticità, portando all'annullamento del presepe vivente e al fuori strada di numerose auto. Le condizioni meteorologiche hanno richiesto interventi di sicurezza, limitando le attività all’aperto e creando disagi per i residenti e i visitatori. Restano monitorati gli sviluppi, mentre le autorità raccomandano cautela e attenzione alla guida.

Criticità si sono registrate anche in Valtiberina e in Valcerfone dove la neve è caduta copiosamente. I vigili del fuoco, come già segnalato, sono intervenuti per prestare soccorso a circa venti mezzi che sono rimasti bloccati lungo le strade del comune di Caprese Michelangelo, di Sansepolcro e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Valtiberina: annullato il presepe vivente e decine di auto fuori strada

Presepe Vivente a Monterchi: 26/28 dicembre 2025, 1-4 e 6 gennaio 2026; Domenica 4 gennaio ultima uscita per il presepe vivente di Gricignano a Sansepolcro; Maltempo, annullato il presepe vivente a Le Ville Monterchi di domenica 4 gennaio; I presepi sono stati i grandi protagonisti del periodo natalizio a Sansepolcro.

