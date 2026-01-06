Valcalepio | la valle che resiste

Situata tra Bergamo e il Lago d’Iseo, la Valcalepio si distingue per un rapporto equilibrato tra natura e tradizione. Qui, le uve resistenti, le foreste curate e le pratiche sostenibili rappresentano un esempio di resilienza e attenzione all’ambiente, offrendo un modello di sviluppo rispettoso del territorio e delle sue risorse. Una valle che resiste, preservando il suo patrimonio naturale e culturale per le generazioni future.

Tra Bergamo e il Lago d'Iseo, la Valcalepio si riscopre laboratorio di futuro: tra uve resistenti, foreste curate come giardini e fuoco al posto dell'elettricità.

