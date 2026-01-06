Valcalepio | la valle che resiste

Da vanityfair.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Situata tra Bergamo e il Lago d’Iseo, la Valcalepio si distingue per un rapporto equilibrato tra natura e tradizione. Qui, le uve resistenti, le foreste curate e le pratiche sostenibili rappresentano un esempio di resilienza e attenzione all’ambiente, offrendo un modello di sviluppo rispettoso del territorio e delle sue risorse. Una valle che resiste, preservando il suo patrimonio naturale e culturale per le generazioni future.

Tra Bergamo e il Lago d’Iseo, la Valcalepio si riscopre laboratorio di futuro: tra uve resistenti, foreste curate come giardini e fuoco al posto dell’elettricità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

valcalepio la valle che resiste

© Vanityfair.it - Valcalepio: la valle che resiste

Leggi anche: È morto il Cavalier Falconi: tra i pionieri del vino Valcalepio

Leggi anche: La sanità italiana che resiste, nonostante tutto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Valcalepio: la valle che resiste.

valcalepio valle resisteValcalepio: la valle che resiste - Tra Bergamo e il Lago d’Iseo, la Valcalepio si riscopre laboratorio di futuro: tra uve resistenti, foreste curate come giardini e fuoco al posto dell’elettricità ... vanityfair.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.