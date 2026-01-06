Uomini e Donne registrazione 5 gennaio | Cristiana annuncia la scelta

Nella registrazione di Uomini e Donne del 5 gennaio, Cristiana ha comunicato che la settimana successiva prenderà una decisione importante. L'episodio offrirà aggiornamenti sulle dinamiche tra i partecipanti e le eventuali novità legate alla scelta della tronista. Questa fase rappresenta un momento chiave nel percorso del programma, che continua a interessare il pubblico grazie alle emozioni e alle anticipazioni condivise dagli autori.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 5 gennaio. Cristina annuncia che la settimana prossima farà la sua scelta. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 5 gennaio. In questa puntata la tronista Cristiana farà la sua scelta dopo aver fatto le esterne di un giorno con i due corteggiatori.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 5 gennaio 2026/ Nuovo confronto tra Sara e Jakub? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 5 gennaio: attesa per il trono di Sara Gaudenzi. ilsussidiario.net

Uomini e donne, anticipazioni registrazione del 5/01: Cristiana Anania annuncia la scelta - Nel corso delle riprese del 5 gennaio, la tronista Cristiana ha anticipato che la prossima settimana sceglierà uno tra Ernesto e Federico ... it.blastingnews.com

Anticipazioni Uomini e donne Caos nel trono di Sara Gaudenzi. Cosa sta succedendo: https://fanpa.ge/TE0up - facebook.com facebook

