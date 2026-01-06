Uomini e Donne nuova tronista | chi avrebbe contattato la redazione

È stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne del 2026, dando il via alla nuova stagione. Tra le novità, si parla di una possibile nuova tronista e delle persone che potrebbero aver contattato la redazione. La trasmissione si prepara a presentare i volti e le storie che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi, mantenendo la sua tradizionale attenzione alle dinamiche di cuore e relazione.

Uomini e Donne è ripartito con la prima registrazione del 2026 e il “toto-tronisti” è già entrato nel vivo. Dopo la scelta di Flavio Ubirti, la poltrona rossa si è liberata e, con Cristiana Anania ormai vicina alla decisione finale, il pubblico si chiede chi potrebbe arrivare nella seconda parte di stagione. In queste ore sta circolando un nome preciso, legato al mondo del Grande Fratello. Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma l’indiscrezione ha già acceso commenti e aspettative. Martina De Ioannon contro Gianni e Tina Uomini e Donne gossip: il trono classico dopo la scelta di Flavio Ubirti. La scelta di Flavio Ubirti ha chiuso uno dei percorsi più seguiti dell’ultimo periodo e ha lasciato spazio a un nuovo giro di troni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

