Uomini e Donne anticipazioni | Ciro Solimeno rifiuta l’ultimatum di Alessia Magda chiude con Mario Lenti

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, sono emerse alcune novità tra i protagonisti. Ciro Solimeno ha deciso di non accettare l’ultimatum di Alessia, mentre Magda ha scelto di interrompere la relazione con Mario Lenti. Le anticipazioni forniscono un quadro aggiornato dei nuovi sviluppi nel programma condotto da Maria De Filippi, con commenti anche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Oggi, 6 gennaio, si è svolta una nuova registrazione delle puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti: ecco le anticipazioni. Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 6 gennaio, negli studi del dating show di Maria De Filippi, e come sempre non sono mancati momenti di tensione, confronti accesi e importanti sviluppi sia nel Trono Classico, che ha visto protagonista Ciro Solimeno, che nel Trono Over. Scopriamo insieme cosa è successo con le anticipazioni riportate da Fanpage. Trono Classico: scintille tra Elisa e Alessia Antonietti Nel corso della puntata viene mostrata l'esterna organizzata dal tronista Ciro Solimeno per Elisa.

