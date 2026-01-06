Università e militarizzazione | la Befana Comunista consegna carbone alla rettrice Cucchiara

La Befana Comunista ha visitato l’Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare simbolicamente un sacco di carbone alla rettrice Rita Cucchiara. L’azione mira a evidenziare la preoccupazione per la crescente militarizzazione dell’ateneo e i legami con il sistema militare italiano, sollevando questioni sulla libertà accademica e l’indipendenza delle università pubbliche.

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara - Politica: Modena, il gesto allegorico di Rifondazione Comunista contro i legami militari e le collaborazioni “dual use” dell’ateneo ... lapressa.it

Le Donne in nero di Piombino contro la nave Capucine carica di armi Pubblichiamo un documento delle Donne in nero di Piombino, giunto all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, preoccupate per l’arrivo nel porto di Pio - facebook.com facebook

#lascuolavaallaguerra Questa sera alle ore 18: Libertà di #insegnamento in tempo di guerra: laboratori di #repressione dalla #Palestina all'Italia - Assemblea dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle #Università. x.com

