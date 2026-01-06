Università e militarizzazione | la Befana Comunista consegna carbone alla rettrice Cucchiara

La Befana Comunista ha visitato l’Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare simbolicamente un sacco di carbone alla rettrice Rita Cucchiara. L’azione mira a evidenziare la preoccupazione per la crescente militarizzazione dell’ateneo e i legami con il sistema militare italiano, sollevando questioni sulla libertà accademica e l’indipendenza delle università pubbliche.

La Befana Comunista è andata all’Università di Modena e Reggio Emilia per consegnare simbolicamente un sacco di carbone alla rettrice, professoressa Rita Cucchiara, come atto politico contro la progressiva militarizzazione dell’Università e i suoi legami con il sistema militare italiano e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

