La United Cup 2026 entra nella fase decisiva con i quarti di finale a Perth, che segnano la conclusione della fase a gironi a Sydney. Domani si svolgeranno le prime partite dei quarti, offrendo incontri tra nazioni diverse e sfide interessanti. Questa giornata rappresenta un momento importante del torneo, con match che determineranno le squadre qualificate alle semifinali.

Primi quarti di finale in United Cup domani: saranno anche le ultime partite di scena a Perth, quelle che si giocheranno in un mercoledì che offrirà dei confronti spesso particolari. Ma non solo: si chiuderà anche tutta la fase a gironi di Sydney, sfasata rispetto all’altro lato anche perché nell’ex città olimpica le squadre che vi si trovano ci rimangono, mentre invece da Perth un trasferimento bisogna pur effettuarlo e, in aereo, ci vogliono tra le 4 e le 5 ore secondo la compagnia (del resto, sono quasi 4000 chilometri a dividere le due città). Per la Svizzera c’è l’Argentina, in una sfida che non era esattamente quella pronosticata alla vigilia, ma che presenta comunque dei motivi d’interesse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026: via ai quarti di finale a Perth, si chiude la fase a gironi a Sydney

Leggi anche: United Cup 2026, Alex de Minaur trascina l’Australia ai quarti di finale. Cechia, miglior seconda a Sydney

Leggi anche: United Cup 2026, il Belgio spazza via il Canada e si qualifica ai quarti di finale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tennis, United Cup al via: cos'è, come funziona, quando gioca l'Italia e dove vederla; United Cup 2026, il Belgio spazza via il Canada e si qualifica ai quarti di finale; United Cup, Svizzera-Italia 2-1. Cobolli batte Wawrinka ma gli elvetici conquistano il doppio; United Cup 2026: quando gioca l’Italia di Cobolli/Paolini e dove vederla in TV. Il montepremi complessivo è da urlo.

United Cup 2026: via ai quarti di finale a Perth, si chiude la fase a gironi a Sydney - Primi quarti di finale in United Cup domani: saranno anche le ultime partite di scena a Perth, quelle che si giocheranno in un mercoledì che offrirà dei ... oasport.it

United Cup 2026, Errani e Vavassori consegnano all’Italia un’amara vittoria sulla Francia - L'Italia evita l'ultimo posto nel Girone C della United Cup 2026 di tennis superando la Francia per 2- oasport.it