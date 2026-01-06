United Cup 2026 programma di domani 7 gennaio | orari tv programma streaming

Domani, 7 gennaio, si svolgerà la sesta giornata della United Cup 2026, una delle principali competizioni di tennis a squadre tra nazioni. L'evento si terrà tra Sydney e Perth, in Australia, con incontri trasmessi in diretta su vari canali. Di seguito troverete gli orari, il programma e le opzioni di streaming disponibili per seguire le partite di questa giornata.

Mercoledì 7 gennaio andrà in scena la sesta giornata della United Cup 2026, prestigiosa competizione a squadre di tennis tra nazioni, in programma tra Sydney e Perth (Australia). Il calendario prevede la sfida di chiusura della fase a gironi, col confronto tra Polonia e Paesi Bassi e i primi due quarti di finale. Alla Ken Rosewall Arena la formazione polacca guidata da Hubi Hurkacz e da Iga Swiatek affronterà gli olandesi con Tallon Griekspoor punta di diamante. I favori del pronostico sono tutti per Hurkacz e Swiatek, che potrebbero far calare il sipario prima di dover scendere in campo nel doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

