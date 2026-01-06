Nella United Cup 2026, Jasmine Paolini ha battuto Leolia Jeanjean in due set, contribuendo al pareggio dell’Italia nel match contro la Francia nel Gruppo C. Con entrambe le squadre ormai eliminate, la sfida si concentra sulla posizione finale nel girone, mentre le competizioni continuano a offrire incontri di livello e coinvolgimento per le nazionali coinvolte.

L’ Italia pareggia i conti nel tie contro la Francia valido per il Gruppo C della United Cup 2026 di tennis: azzurri e transalpini sono ormai eliminati, ma si lotta quantomeno per evitare l’ultimo posto nel girone. Alla RAC Arena di Perth nel singolare femminile Jasmine Paolini liquida la transalpina Leolia Jeanjean per 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti e firma l’1-1. A decidere la sfida sarà dunque il doppio misto. Nel primo set l’azzurra non sfrutta due palle break in avvio e poi ne deve annullare quattro nel secondo game. Dall’1-2, però, Paolini si rivela implacabile in battuta, concedendo appena tre punti all’avversaria in altrettanti turni al servizio, riuscendo invece ad ottenere il break ai vantaggi sia nel quinto che nel settimo game. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, Jasmine Paolini liquida Leolia Jeanjean in due set

Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: occorre una vittoria in 2 set

Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean 6-2, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Italia, è stregata la prima in United Cup: Paolini cede in due set a Bencic; Jasmine Paolini compie 30 anni e guida il team Italia all'United Cup 2026; United Cup, Paolini e Cobolli sono arrivati a Perth: esordio il 4 gennaio; LIVE Paolini-Jeanjean 3-2, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’italiana.

LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra ritrova il successo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 8:21 Si chiude qui la ... oasport.it