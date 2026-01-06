United Cup 2026 Jasmine Paolini liquida Leolia Jeanjean in due set
Nella United Cup 2026, Jasmine Paolini ha battuto Leolia Jeanjean in due set, contribuendo al pareggio dell’Italia nel match contro la Francia nel Gruppo C. Con entrambe le squadre ormai eliminate, la sfida si concentra sulla posizione finale nel girone, mentre le competizioni continuano a offrire incontri di livello e coinvolgimento per le nazionali coinvolte.
L’ Italia pareggia i conti nel tie contro la Francia valido per il Gruppo C della United Cup 2026 di tennis: azzurri e transalpini sono ormai eliminati, ma si lotta quantomeno per evitare l’ultimo posto nel girone. Alla RAC Arena di Perth nel singolare femminile Jasmine Paolini liquida la transalpina Leolia Jeanjean per 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti e firma l’1-1. A decidere la sfida sarà dunque il doppio misto. Nel primo set l’azzurra non sfrutta due palle break in avvio e poi ne deve annullare quattro nel secondo game. Dall’1-2, però, Paolini si rivela implacabile in battuta, concedendo appena tre punti all’avversaria in altrettanti turni al servizio, riuscendo invece ad ottenere il break ai vantaggi sia nel quinto che nel settimo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: occorre una vittoria in 2 set
Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean 6-2, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set
Italia, è stregata la prima in United Cup: Paolini cede in due set a Bencic; Jasmine Paolini compie 30 anni e guida il team Italia all'United Cup 2026; United Cup, Paolini e Cobolli sono arrivati a Perth: esordio il 4 gennaio; LIVE Paolini-Jeanjean 3-2, Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’italiana.
LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 6-3, Italia-Francia 1-1 United Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra ritrova il successo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 8:21 Si chiude qui la ... oasport.it
Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Jasmine Paolini vuole riscattarsi dopo la netta sconfitta al debutto stagionale con la svizzera Belinda Bencic e si prepara ad affrontare Leolia Jeanjean ... oasport.it
United Cup 2026 - Jasmine Paolini perde 6-4, 6-3 contro Belinda Bencic all'esordio a Perth. Ora in campo Cobolli e Wawrinka - Il 2026 di Jasmine Paolini inizia con una sconfitta contro la n°11 del mondo Belinda Bencic nella gara inaugurale della United Cup a Perth ... eurosport.it
Nel giorno del suo 30esimo compleanno Jasmine Paolini non è riuscita a festeggiare con una vittoria, uscendo sconfitta dalla sfida in United Cup vs la Bencic. Per la tennista toscana però è giunto il Momento di ufficializzare l'ingresso nello staff della sua gran - facebook.com facebook
ITALIA BEFFATA AL MATCH TIEBREAK! La stagione tennistica azzurra comincia in salita. Il primo tie di United Cup per la comitiva italiana contro la Svizzera è cominciato stamattina con una sconfitta di Jasmine Paolini contro una Belinda Bencic, parsa già i x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.