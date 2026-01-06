Il Belgio si è qualificato per i quarti di finale della United Cup 2026, dopo aver battuto il Canada per 3-0 nell’ultimo match del Gruppo B a Sydney. La vittoria consente alla squadra belga di consolidare la posizione nel girone, avanzando nella competizione. La fase successiva vedrà i belgi affrontare la miglior seconda classificata, con possibilità che questa sia una squadra canadese, a seconda dei risultati delle altre sfide.

Epilogo a sorpresa alla Ken Rosewall Arena di Sydney, nell’ultimo tie del Gruppo B della United Cup 2026 di tennis: il Belgio strapazza il Canada per 3-0 e vince il girone, volando così ai quarti, dove affronteranno la miglior seconda della città, a patto che questa non sia proprio la compagine canadese. In tal caso i belgi affronterebbero invece la vincente del Gruppo F. I nordamericani, ai quali sarebbe bastato vincere uno solo dei tre match disputati per conquistare il primato nel raggruppamento, invece dovranno sperare di risultare la miglior seconda della città per superare il turno, e nel caso affronterebbero la vincente del Gruppo D, una tra Australia e Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, il Belgio spazza via il Canada e si qualifica ai quarti di finale

Leggi anche: United Cup 2026, Fritz si salva contro Munar e USA ai quarti di finale grazie al doppio misto. Spagna eliminata

Leggi anche: United Cup 2026, il duo Tsitsipas-Sakkari piega la Gran Bretagna e spinge la Grecia ai quarti di finale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

United Cup su : risultati e programma; Tennis, United Cup: Italia-Svizzera 1-2. Elvetici ai quarti - Il doppio misto elvetico Belinda Bencic eJakub Paul; United Cup 2026, programma di domani (4 gennaio): orari, tv, programma, streaming; United Cup 2026, 3 gennaio: analisi di Belgio-Cina, Francia-Svizzera, Australia-Norvegia e Stati Uniti-Argentina.

United Cup 2026, il Belgio spazza via il Canada e si qualifica ai quarti di finale - Epilogo a sorpresa alla Ken Rosewall Arena di Sydney, nell'ultimo tie del Gruppo B della United Cup 2026 di tennis: il Belgio strapazza il Canada per 3- oasport.it