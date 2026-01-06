United Cup 2026 Errani e Vavassori consegnano all’Italia un’amara vittoria sulla Francia

Durante la United Cup 2026, l’Italia ha ottenuto una vittoria importante nel Girone C, superando la Francia 2-1 alla RAC Arena di Perth. La conquista è arrivata grazie al successo nel doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno battuto Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin. La partita si è conclusa dopo oltre due ore di gioco, garantendo all’Italia un risultato positivo in una fase cruciale del torneo.

L' Italia evita l'ultimo posto nel Girone C della United Cup 2026 di tennis superando la Francia per 2-1 alla RAC Arena di Perth grazie al successo nel doppio misto decisivo di Sara Errani ed Andrea Vavassori, i quali piegano Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin, sconfitti per 7-6 (6) 7-6 (6) dopo due ore e tre minuti di gioco. Entrambe le selezioni, però, avevano già detto addio alla competizione. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break a trenta tra terzo e quarto game, poi gli azzurri si salvano al deciding point nel settimo gioco. La coppia italiana va sotto nell'undicesimo game ed i transalpini vanno a servire per il set, ma Errani e Vavassori conquistano l'immediato controbreak e trascinano la contesa al tiebreak.

United Cup, la Svizzera piega l'Italia: non basta un super Cobolli, decisivo il ko nel doppio misto - La sconfitta all'esordio con la Svizzera complica il percorso degli azzurri che, nell'ultimo match del Gruppo B alla ' Rac Arena ', il 6 gennaio alle 3 della notte ora italiana, dovrà necessariamente ... corrieredellosport.it

Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Sara Errani e Andrea Vavassori potrebbero avere un ruolo determinante nella difficile rincorsa dell'Italia alla qualificazione per i quarti di finale ... oasport.it

#5gennaio Il video dove Stan #Wawrinka sbeffeggia Sara #Errani durante il doppio #ItaliaSvizzera di #UnitedCup. x.com

Niente da fare per Errani e Vavassori, sconfitti al super tiebreak da Bencic e Paul Dopo la sconfitta con la Svizzera, per qualificarsi per i quarti di finale della United Cup gli azzurri hanno bisogno di essere tra le migliori 2 seconde dei gruppi Martedì alle 3:00 - facebook.com facebook

