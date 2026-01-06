United Cup 2026 Alex de Minaur trascina l’Australia ai quarti di finale Cechia miglior seconda a Sydney

Durante la United Cup 2026, Alex de Minaur ha guidato l’Australia verso i quarti di finale, imponendosi nella sfida contro la Repubblica Ceca, che si è qualificata come miglior seconda a Sydney. La vittoria per 2-1 nel Gruppo D ha permesso agli australiani di ottenere il primo posto nel girone, consolidando la loro presenza nella fase successiva del torneo.

Alex de Minaur è stato l'eroe della Ken Rosewall Arena di Sydney. Nella sfida del Gruppo D della United Cup 2026 tra Australia e Cechia, gli australiani si sono imposti con un punteggio di 2-1, conquistando così il primato del raggruppamento e la qualificazione ai quarti di finale. I padroni di casa affronteranno la squadra migliore del Gruppo F, con elevate probabilità che si tratti della Polonia, considerando il vantaggio oggettivo dei polacchi rispetto agli olandesi nel confronto diretto. Dopo che Barbora Krejcikova ha superato Maya Joint in due set, l'Australia ha dovuto affrontare una dura battaglia per garantirsi la qualificazione.

