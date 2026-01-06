UNARMA plaude ai Carabinieri irpini per l’operazione contro la truffa del finto nipote

UNARMA esprime apprezzamento ai Carabinieri di Montella per l’operazione contro la truffa del “finto nipote”. La segreteria provinciale riconosce l’impegno dei militari dell’aliquota radiomobile e del loro comandante, tutti nostri associati, per aver contrastato efficacemente questa forma di illecito. L’intervento dimostra l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire truffe di questo tipo.

La segreteria Provinciale di UNARMA esprime il suo plauso ai militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montella e al loro diretto Comandante, tutti nostri associati, per la brillante operazione effettuata nella mattinata di ieri 05.01.2025 che ha portato ad assicurare alla.

