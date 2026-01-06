UNARMA plaude ai Carabinieri irpini per l’operazione contro la truffa del finto nipote

UNARMA esprime apprezzamento ai Carabinieri di Montella per l’operazione contro la truffa del “finto nipote”. La segreteria provinciale riconosce l’impegno dei militari dell’aliquota radiomobile e del loro comandante, tutti nostri associati, per aver contrastato efficacemente questa forma di illecito. L’intervento dimostra l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire truffe di questo tipo.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.