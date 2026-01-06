Un uomo di 61 anni, senza fissa dimora, è stato trovato purtroppo senza vita ai giardini tra via Novelli e via Salvi Cristiani a Firenze. L’accaduto rappresenta un’altra perdita tra le persone in condizioni di vulnerabilità, evidenziando ancora una volta la difficile realtà degli invisibili nelle città italiane. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Un senza fissa dimora di 61 anni è stato trovato privo di vita ai giardini tra via Novelli e via Salvi Cristiani, nel quartiere di Coverciano. La scoperta è avvenuta domenica sera, intorno alle 21. Un passante ha notato il corpo dell’uomo, inerme, in una serata fredda, è ha dato l’allarme. Nonostante l’intervento del 118 per l’uomo non c’è stato niente da fare. Da una ricognizione esterna del cadavere, non sono emerse evidenze che potessero far pensare a un evento traumatico come causa della morte. Quindi il pubblico ministero di turno, Valentina Cosci, ha liberato la salma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’altra tragedia tra gli invisibili. Trovato morto ai giardini, la vittima è un clochard

