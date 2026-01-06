Una vittoria nel 2022 Le sfide degli anni ’80
Nel 2022, il Pisa ha ottenuto una vittoria importante, mentre ricorda le sfide affrontate negli anni ’80. Per la sedicesima volta, i biancorossi si confrontano con il Como all’Arena Garibaldi. La storia dei match tra le due squadre vede un bilancio di 5 vittorie, 2 sconfitte e 8 pareggi, testimonianza di un’antica rivalità che continua a scrivere pagine del calcio italiano.
Per la sedicesima volta nella storia il Pisa affronta sul prato dell’Arena Garibaldi il Como: il bilancio dei confronti con l’avversario lombardo è di 5 vittorie, 2 sconfitte e 8 pareggi. L’ultimo acuto dello Sporting Club è datato 18 aprile 2022, quando le due compagini militavano in Serie B: per il Pisa andarono a segno Puscas (in foto) e Torregrossa, che fissarono il punteggio sul 3-1 finale. La rete della bandiera lariana venne firmata da Ettore Gliozzi, che nella stagione successiva avrebbe indossato proprio la maglia nerazzurra. I lombardi invece non sbancano l’Arena Garibaldi dal 12 marzo 2000, nel torneo di C1: a cavallo dell’intervallo per gli ospiti colpirono Memmo e Massimiliano Ferrigno, per lo 0-2 conclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
