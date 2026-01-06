Una tazza al giorno di fagioli riduce i livelli di colesterolo | lo studio

Uno studio recente conferma che assumere una tazza di fagioli al giorno può contribuire a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. I fagioli, legumi apprezzati per il loro sapore e versatilità in cucina, rappresentano un'ottima scelta per un’alimentazione equilibrata e salutare. Integrare regolarmente questi alimenti nella dieta può favorire il benessere cardiovascolare, grazie alle loro proprietà nutritive naturali.

Gustosi, versatili e soprattutto salutari. Stiamo parlando dei fagioli, i legumi più conosciuti e consumati al mondo. Un nuovo importante effetto benefico è stato evidenziato da uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition. Gli scienziati dell'Università di Guelph (Canada) che lo hanno condotto hanno scoperto che il consumo di una tazza (180 g) di fagioli in scatola è in grado di ridurre il colesterolo LDL negli adulti con ipercolesterolemia. Il colesterolo, un nemico silenzioso. Il colesterolo è un grasso che viene prodotto in gran parte dall'organismo. Numerosi sono i suoi compiti. Ad esempio, favorisce la costruzione delle pareti cellulari, partecipa alla sintesi della vitamina D, è coinvolto nel processo di digestione ed è il precursore di ormoni, quali estrogeni e testosterone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

