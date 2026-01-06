Una strada nel ricordo dell’eroe

A Bibbiena, nel Casentino, si celebra il ricordo di Carmine Della Sala, appuntato dei carabinieri e decorato con medaglie al valor militare e civile. Sabato 10 gennaio si terrà la cerimonia per il 53º anniversario della sua morte in servizio, durante la quale verrà intitolata una strada in sua memoria. Un momento di riconoscenza e rispetto per l’eroismo di Della Sala, figura significativa della comunità locale.

La cittadina casentinese ricorda uno dei suoi eroi e gli intitola una strada. Sabato 10 gennaio a Bibbiena si terrà la cerimonia per il 53esimo anniversario della morte in servizio dell'appuntato dei carabinieri Carmine Della Sala (nella foto), medaglia d'oro al valor militare e medaglia d'oro al valor civile. La manifestazione, organizzata dal sindaco Filippo Vagnoli e l'Amministrazione Comunale, cui parteciperanno le autorità civili e militari della Provincia, vedrà l'intitolazione a Carmine della Sala della strada vicina la Compagnia Carabinieri di Bibbiena. Alle ore 10.30 sarà celebrata la messa alla Propositura dei santi Ippolito e Donato di Bibbiena in piazza Tarlati.

