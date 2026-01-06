Una settimana da scudetto

A poche settimane dal giro di boa, la classifica del campionato si sta chiaramente definendo. Roma e Juventus, ancora incerte, sembrano destinatarie di una lotta per il quarto posto, mentre Inter, Napoli e Milan si contendono la vetta. Il cammino restante si presenta intenso, con poche partite che potrebbero fare la differenza. La stagione si avvia verso i suoi snodi decisivi, mentre le strategie e le ambizioni dei club continuano a delinearsi.

La classifica, arrivati quasi al giro di boa, si è finalmente frammentata, delineando confini netti tra le varie ambizioni: Roma e Juventus, frenate dalle loro incertezze, sembrano destinate a giocarsi il quarto posto, nella speranza che anche il quinto diventi buono perla Champions, mentre lassù l'aria si è fatta rarefatta per tre contendenti: Inter e Napoli, come da copione dello scorso anno, e il Milan di Allegri che avanza a suon di corto-musate e sorride sornione al pensiero di avere davanti solo le 21 partite di campionato che restano. Ma è su nerazzurri e azzurri che si concentrano gli occhi di tutti perché domenica c'è uno scontro diretto che cade a fagiolo.

