Una provincia sul tetto d’Italia Varesotto in crescita economica | Più fiducia nelle nostre capacità

Il Varesotto si distingue come una delle aree con la crescita economica più promettente in Italia. Secondo un’indagine della Cgia di Mestre, nel 2026 la provincia di Varese registrerà il aumento più significativo del PIL. Questi dati confermano una tendenza di ripresa e fiducia nelle capacità locali, sottolineando il ruolo strategico della provincia nel panorama economico nazionale.

Nel 2026 la provincia italiana in cui il Pil aumenterà di più sarà Varese. È un’indagine effettuata dalla Cgia di Mestre a posizionare sul primo posto del podio la terra dei sette laghi. Le stime sull’andamento del Prodotto interno lordo nell’anno che ha appena preso il via dicono che a Varese la crescita sarà di un punto percentuale esatto. Seguono nei primi posti della classifica Bologna (+0,92), Reggio Emilia (+0,91), Biella (+0,90) e Ravenna (+0,89). Una nota diffusa dall’Ufficio studi dell’associazione spiega anche le motivazioni alla base del primo posto in graduatoria. "La leadership nazionale - si legge - dovrebbe premiare Varese che, grazie alla sua collocazione geografica, da sempre è economicamente influenzata sia dall’area metropolitana di Milano che dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

