Una mostra dedicata alla Polizia Scientifica ad Arezzo Classic Motors

Dal 6 gennaio 2026, presso Arezzo Classic Motors, si tiene una mostra dedicata alla Polizia Scientifica. L'esposizione offre un approfondimento sulle tecniche e le attrezzature utilizzate dagli agenti nelle indagini investigative. Un'occasione per conoscere da vicino il lavoro e le innovazioni del settore, rivolta a un pubblico interessato a scienza, tecnologia e sicurezza. La mostra resterà aperta fino a data da definirsi.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Una mostra dedicata alla Polizia Scientifica all'interno di Arezzo Classic Motors. Il salone dei veicoli da collezione, giunto alla ventottesima edizione, torna sabato 10 e domenica 11 gennaio ad Arezzo Fiere e Congressi e ospiterà nuovamente uno spazio dedicato all'ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato che allestirà uno stand in cui sarà possibile scoprire il comparto poliziesco specializzato nel supporto tecnico-scientifico alle attività investigative tra rilievi, analisi forensi e strumentazioni all'avanguardia.

