Dopo l’Epifania, l’Italia si trova a fronteggiare le conseguenze di un intenso fenomeno meteorologico. Il Ciclone dell’Epifania ha provocato condizioni climatiche estreme, interessando diverse regioni del territorio. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità per affrontare in sicurezza eventuali criticità legate alle abbondanti nevicate e alle condizioni atmosferiche avverse.

L’Italia è nel pieno degli effetti del Ciclone dell’Epifania, che sta portando condizioni meteorologiche estreme su gran parte del Paese. Le nevicate sono intense e diffuse al Centro-Nord, con accumuli rilevanti soprattutto in Romagna, Toscana, Marche e Umbria, mentre la neve cade anche a Trieste e nelle aree interne di Lazio e Abruzzo, dove l’evento è appena iniziato. In Romagna la situazione sta assumendo i contorni di una nevicata di rilievo, con oltre 15 centimetri di neve in pianura nel Ravennate. Roma tra pioggia battente e crollo termico. Il fronte freddo si sta spostando rapidamente verso Sud. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un uragano di neve”. Meteo, l’allarme dopo l’Epifania: le regioni interessate

