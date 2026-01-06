Il Rockabilly è un parente, non necessariamente stretto, del più celebrato rock ‘n roll, ma non per questo meno affascinante e coinvolgente. Prende il via negli anni cinquanta mettendo insieme vari "condimenti musicali": country, rhythm and blues, boogie woggie e jazz. A differenza del rock lo strumento essenziale e il generoso contrabbasso, suonato con la tecnica slap, ed è ancora molto in voga anche per la sua innegabile spettacolarità. Gli appassionati del genere non potranno quindi mancare giovedì 8 gennaio a Un Tubo (via del Luparello 2), con una Swing Night dove protagonista sarà la band I Micidiali, che si sono dedicati ad un essere una cover band proprio del Rockabilly, con un repertorio country-blues-swing italiano dagli anni 30 agli anni sessanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Tubo e il Rockabilly della band "Micidiali". Nostalgia e un pizzico di ribellione giovanile

